«Ланс» продлил контракт с Фофана. Игроком интересовались топ-клубы
Полузащитник Секо Фофана продлил контракт с «Лансом». 27-летний ивуариец подписал соглашение, рассчитанное до 2025 года.
Этим летом Фофана интересовались «Ренн», «Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ».
В прошлом сезоне Фофана отметился 8 голами и одним ассистом в 38 матчах чемпионата Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|21-4
|13
|
2
|Ланс
|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
4
|Лион
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|
6
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
7
|Лорьян
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Осер
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
10
|Труа
|5
|2
|0
|3
|10-13
|6
|
11
|Клермон Фут
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
12
|Нант
|5
|1
|3
|1
|6-5
|6
|
13
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|
16
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|
17
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|
18
|Страсбур
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Анже
|5
|0
|2
|3
|6-12
|2
|
20
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|20:00
|
Анже – Реймс
|2 : 4
|31.08
|20:00
|
Лион – Осер
|2 : 1
|31.08
|20:00
|
Монако – Труа
|2 : 4
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Аяччо
|2 : 0
|31.08
|20:00
|
Страсбур – Нант
|1 : 1
|31.08
|22:00
|
Ланс – Лорьян
|5 : 2
|31.08
|22:00
|
Лилль – Ницца
|1 : 2
|31.08
|22:00
|
Марсель – Клермон Фут
|1 : 0
|31.08
|22:00
|
Ренн – Брест
|3 : 1
|31.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|4
|
|
Давид Да Кошта
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|4
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|4
|1
|1
Новости