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Сегодня, 03:19

«Ланс» продлил контракт с Фофана. Игроком интересовались топ-клубы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Секо Фофана продлил контракт с «Лансом». 27-летний ивуариец подписал соглашение, рассчитанное до 2025 года.

Этим летом Фофана интересовались «Ренн», «Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне Фофана отметился 8 голами и одним ассистом в 38 матчах чемпионата Франции.

Футбол
ФК Ланс
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 21-4 13
2
 Ланс 5 4 1 0 14-6 13
3
 Марсель 5 4 1 0 11-3 13
4
 Лион 4 3 1 0 9-4 10
5
 Монпелье 5 3 0 2 15-9 9
6
 Лилль 5 2 1 2 10-12 7
7
 Лорьян 4 2 1 1 7-8 7
8
 Ренн 5 2 1 2 7-6 7
9
 Осер 5 2 1 2 7-9 7
10
 Труа 5 2 0 3 10-13 6
11
 Клермон Фут 5 2 0 3 6-10 6
12
 Нант 5 1 3 1 6-5 6
13
 Ницца 5 1 2 2 4-7 5
14
 Тулуза 5 1 2 2 7-9 5
15
 Монако 5 1 2 2 7-11 5
16
 Реймс 5 1 2 2 9-12 5
17
 Брест 5 1 1 3 7-15 4
18
 Страсбур 5 0 3 2 4-6 3
19
 Анже 5 0 2 3 6-12 2
20
 Аяччо 5 0 1 4 3-9 1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.08 20:00
Анже – Реймс
 2 : 4
31.08 20:00
Лион – Осер
 2 : 1
31.08 20:00
Монако – Труа
 2 : 4
31.08 20:00
Монпелье – Аяччо
 2 : 0
31.08 20:00
Страсбур – Нант
 1 : 1
31.08 22:00
Ланс – Лорьян
 5 : 2
31.08 22:00
Лилль – Ницца
 1 : 2
31.08 22:00
Марсель – Клермон Фут
 1 : 0
31.08 22:00
Ренн – Брест
 3 : 1
31.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 0 : 3
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ЖК
Г
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 4
Давид Да Кошта

Давид Да Кошта

Ланс

 3
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Пьер Ле Мелу

Пьер Ле Мелу

Брест

 4 1 1
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 4 1 1
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