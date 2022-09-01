«Ланс» продлил контракт с Фофана. Игроком интересовались топ-клубы

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Полузащитник Секо Фофана продлил контракт с «Лансом». 27-летний ивуариец подписал соглашение, рассчитанное до 2025 года.

Ce soir c'est tout Bollaert-Delelis qui joue les prolongations. — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2022

Этим летом Фофана интересовались «Ренн», «Арсенал», «Ньюкасл» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне Фофана отметился 8 голами и одним ассистом в 38 матчах чемпионата Франции.