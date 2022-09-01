«ПСЖ» объявил о подписании полузащитника «Валенсии» Солера

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с полузащитником «Валенсии» Карлосом Солером. Соглашение рассчитано до 2027 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

25-летний испанец является воспитанником «Валенсии» и провел в клубе в общей сложности 17 лет.

Солер провел за «летучих мышей» 226 матчей, забил 36 голов и отдал 31 результативную передачу.