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Сегодня, 22:01

«ПСЖ» объявил о подписании полузащитника «Валенсии» Солера

Руслан Минаев
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Карлос Солер.
Фото ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о подписании контракта с полузащитником «Валенсии» Карлосом Солером. Соглашение рассчитано до 2027 года.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 18 миллионов евро.

25-летний испанец является воспитанником «Валенсии» и провел в клубе в общей сложности 17 лет.

Солер провел за «летучих мышей» 226 матчей, забил 36 голов и отдал 31 результативную передачу.

ФК Валенсия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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