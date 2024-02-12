Гол Головина принес «Монако» победу над «Ниццей»

«Монако» на выезде обыграл «Ниццу» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 3:2.

У хозяев отличились Гаэтан Лаборд и Эванн Гессан. У гостей сделал дубль Денис Закария, победный гол забил российский полузащитник монегасков Александр Головин.

«Ницца» доигрывала матч в меньшинстве: на 54-й минуте за грубую игру красную карточку получил защитник Данте.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1 с 38 очками. «Ницца» идет второй, опережая монегасков на 1 очко.