«Ницца» — «Монако»: Головин вывел монегасков вперед

Полузащитник «Монако» Александр Головин вывел свою команду вперед в матче 21-го тура чемпионата Франции — 3:2.

На 77-й минуте встречи россиянин добил мяч в ворота соперника после того, как голкипер соперника Марцин Булка отбил удар Виссама Бен-Йеддера.

Головин забил шестой гол в сезоне-2023/24.