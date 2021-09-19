Гол Головина не помог «Монако» обыграть «Ниццу»
«Ницца» и «Монако» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Российский игрок Александр Головин открыл счет в этой встрече, забив на 39-й минуте.
После 6 туров чемпионата Франции «Ницца» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков, «Монако» (5) идет на 15-й строчке.
«Ницца» — «Монако» — 2:2 (0:1)
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