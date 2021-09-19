Колосков — о Головине: «Он наша гордость! Я за него рад, но аплодировать пока рано»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на забитый гол полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 6-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
«Головин туда и поехал, чтобы забивать. Я рад за него, но аплодировать пока рано. Головин играет в каждом матче. Тренер говорит о том, что он очень важная фигура «Монако». И в сборной мы видим, что Головин сильнее всех. Александр сегодня наша гордость», — сказал Колосков «СЭ».
Головин забил мяч в ворота «Ниццы» на 39-й минуте. Результативную передачу отдал нападающий Желсон Мартинш.
Для 25-летнего россиянина это первый забитый мяч в чемпионате Франции в сезоне-2021/22.
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