«Ницца» и «Лион» сыграли вничью в матче лиги 1

«Ницца» дома сыграла вничью с «Лионом» в матче 3-го тура лиги 1 — 0:0.

После этой встречи «орлята» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 3 очка. «Лион» расположился на предпоследней, 17-й строчке (1 очко).

В следующем туре «Ницца» сыграет против «Страсбура», а «Лион» встретится с «ПСЖ». Оба матча пройдут 3 сентября.