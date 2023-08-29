«ПСЖ» принял предложение «Айнтрахта» по трансферу Экитике

«Айнтрахт» достиг соглашения с «ПСЖ» по поводу трансферу нападающего французского клуба Юго Экитике, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб принял предложение «Айнтрахта». Предполагается, что Экитике станет заменой Рандалю Коло-Муани, который является объектом пристального интереса парижан. На данный момент немецкому клубу осталось договориться с игроком.

Экитике перебрался в «ПСЖ» из «Реймса» летом 2022 года. С тех пор он сыграл в 32 матчах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.