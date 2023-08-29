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Сегодня, 17:28

«ПСЖ» принял предложение «Айнтрахта» по трансферу Экитике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Айнтрахт» достиг соглашения с «ПСЖ» по поводу трансферу нападающего французского клуба Юго Экитике, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб принял предложение «Айнтрахта». Предполагается, что Экитике станет заменой Рандалю Коло-Муани, который является объектом пристального интереса парижан. На данный момент немецкому клубу осталось договориться с игроком.

Экитике перебрался в «ПСЖ» из «Реймса» летом 2022 года. С тех пор он сыграл в 32 матчах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.footmercato.net/a1697293139872956832-mercato-accord-trouve-entre-le-psg-et-leintracht-francfort-pour-hugo-ekitike
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
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 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
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 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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1.09 22:00
Нант – Марсель
 - : -
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
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Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
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3.09 21:45
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