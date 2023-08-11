«Ницца» упустила победу над «Лиллем» в первом туре лиги 1

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«Ницца» дома сыграла вничью с «Лиллем» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Счет в игре открыл нападающий хозяев Гаэтан Лаборде на 19-й минуте. На 90+4-й минуте защитник Бафоде Диаките спас «Лилль» от поражения.

«Ницца» в следующем матче лиги 1 сыграет с «Лорьяном», а «Лилль» — с «Нантом». Оба матча пройдут 20 августа.