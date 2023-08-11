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11 августа, 23:56

«Ницца» упустила победу над «Лиллем» в первом туре лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ницца» и «Лилль» сыграли вничью 1:1.
Фото AFP

«Ницца» дома сыграла вничью с «Лиллем» в матче 1-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Счет в игре открыл нападающий хозяев Гаэтан Лаборде на 19-й минуте. На 90+4-й минуте защитник Бафоде Диаките спас «Лилль» от поражения.

«Ницца» в следующем матче лиги 1 сыграет с «Лорьяном», а «Лилль» — с «Нантом». Оба матча пройдут 20 августа.

Франция. Лига 1. 1-й тур
11 авг, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:1
Лилль
ФК Лилль
ФК Ницца
0
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 И В Н П +/- О
1
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
2
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
3
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
5
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
7
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
9
 Метц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
11
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
15
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
16
 Клермон Фут 0 0 0 0 0-0 0
17
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
18
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 - : -
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
13.08 14:00
Брест – Ланс
 - : -
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 - : -
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 - : -
13.08 18:05
Ренн – Метц
 - : -
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Бафоде Диаките

Бафоде Диаките

Лилль

 1
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ницца

 1
П
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 1
И К Ж
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ницца

 1 0 1
Тиагу Сантуш

Тиагу Сантуш

Лилль

 1 0 1
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