«Ницца» разгромила «Аяччо»

«Ницца» выиграла у «Аяччо» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

На 3-й минуте встречи защитник Данте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине 22-летний Билал Брахими оформил дубль.

«Ницца» поднялась на 7-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 37 очков. «Аяччо» занимает 18-ю строчку — 18 очков.