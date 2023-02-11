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«Ницца» разгромила «Аяччо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 февраля. «Ницца» — «Аяччо» — 3:0. Данте с мячом.
Фото Global Look Press

«Ницца» выиграла у «Аяччо» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.

На 3-й минуте встречи защитник Данте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине 22-летний Билал Брахими оформил дубль.

«Ницца» поднялась на 7-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 37 очков. «Аяччо» занимает 18-ю строчку — 18 очков.

Франция. Лига 1. 23-й тур
10 февр, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
3:0
Аяччо

Футбол
ФК Аяччо
ФК Ницца
Данте Бонфин Коста Сантос (Данте)
0
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2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Реймс

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Килиан Мбаппе

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 13
Александр Ляказетт

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Лион

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
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Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
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Осер

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

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 16 1 2
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