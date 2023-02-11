«Ницца» разгромила «Аяччо»
«Ницца» выиграла у «Аяччо» в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце.
На 3-й минуте встречи защитник Данте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине 22-летний Билал Брахими оформил дубль.
«Ницца» поднялась на 7-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 37 очков. «Аяччо» занимает 18-ю строчку — 18 очков.
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|
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|
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|22
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|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
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|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
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|
Монако – ПСЖ
|- : -
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|- : -
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|- : -
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
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Лион – Ланс
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