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10 февраля, 23:42

Неймар раздражает соседей частыми вечеринками. Мэр Буживаля хочет подать жалобу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар раздражает соседей частыми вечеринками, сообщает RMC Sport.

Игрок живет в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает вечеринки по разным поводам.

По данным источника, соседи жаловались на последнюю вечеринку, организованную в пятиэтажной вилле 5 февраля по случаю 31-го дня рождения бразильца. Среди недовольных был Люк Ваттель, мэр города Буживаль. Некоторые жители даже вызывали полицию, чтобы Неймар сделал музыку потише, но это не помогло. Вечеринка продолжалась как минимум до 23:45.

Отмечается, что мэр Буживаля характеризует футболиста как «неуважительного человека» по отношению к соседям. Он вспомнил вечеринку в честь победы в лиге 1 в доме Неймара, которая продолжалась до пяти утра: «Мы могли бы оштрафовать его, но что мы можем сделать с человеком, которому наплевать на штраф в 135 евро, учитывая его зарплату?»

Мэр Буживаля рассматривает возможность подачи жалобы прокурору за «неоднократное нарушение общественного порядка».

RMC Sport также сообщает, что Ваттель уже разговаривал с владельцем дома, в котором живет семья Неймара. Последний сказал ему, что собирается пообщаться по поводу данной ситуации непосредственно с отцом игрока.

Источник: RMC Sport
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
8
 Ницца 22 9 7 6 27-21 34
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 22 5 3 14 18-39 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 - : -
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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