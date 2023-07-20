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Неймар заявил о желании остаться в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар рассказал о будущем в парижском клубе.

«Надеюсь, что я останусь в «ПСЖ» в следующем сезоне. У меня контракт, и никто мне не говорил чего-то иного (смеется). Даже если меня не будут любить болельщики, я останусь в «ПСЖ», с любовью или без», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале CazeTV.

Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Он перешел из «Барселоны» в парижскую команду в 2017 году.

В сезоне-2022/23 форвард провел 29 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач.

Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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