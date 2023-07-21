Де Превиль стал игроком «Труа»

«Труа» объявил о подписании нападающего Николя Де Превилля. 32-летний француз перебрался во Францию из немецкого «Кайзерслаутерна», за который выступал с января этого года.

Французский клуб подписал с игроком двухлетний контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

В прошлом сезоне на счету форварда 1 гол в 10 матчах второго дивизиона Германии.

Ранее Де Превиль уже играл во Франции за «Метц», «Бордо», «Лилль» и «Реймс». Также он провел несколько лет в Бельгии, где выступал за «Остенде».