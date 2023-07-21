Де Превиль стал игроком «Труа»
«Труа» объявил о подписании нападающего Николя Де Превилля. 32-летний француз перебрался во Францию из немецкого «Кайзерслаутерна», за который выступал с января этого года.
Французский клуб подписал с игроком двухлетний контракт, который будет действовать до лета 2025 года.
В прошлом сезоне на счету форварда 1 гол в 10 матчах второго дивизиона Германии.
Ранее Де Превиль уже играл во Франции за «Метц», «Бордо», «Лилль» и «Реймс». Также он провел несколько лет в Бельгии, где выступал за «Остенде».
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12
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14
|Брест
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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17
|Гавр
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18
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Брест – Ланс
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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