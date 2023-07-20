Неймар: «Я, Месси и Мбаппе — лучшие в мире»
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, кого считает лучшими в мире футболистами.
«Я, Месси и Мбаппе — три игрока, которые являются лучшими в мире, мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало, это стало минусом для нас. Мы хотели выиграть все, мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым, это не похоже на готовку торта по рецепту», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале Caz-TV.
Неймара, Месси и Мбаппе вместе два года играли за «ПСЖ». За это время парижане не смогли выиграть Лигу чемпионов.
Положение команд
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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