Неймар: «Я, Месси и Мбаппе — лучшие в мире»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, кого считает лучшими в мире футболистами.

«Я, Месси и Мбаппе — три игрока, которые являются лучшими в мире, мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало, это стало минусом для нас. Мы хотели выиграть все, мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым, это не похоже на готовку торта по рецепту», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале Caz-TV.

Неймара, Месси и Мбаппе вместе два года играли за «ПСЖ». За это время парижане не смогли выиграть Лигу чемпионов.