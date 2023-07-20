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Сегодня, 09:22

Неймар: «Я, Месси и Мбаппе — лучшие в мире»

Виктория Кравченко
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, кого считает лучшими в мире футболистами.

«Я, Месси и Мбаппе — три игрока, которые являются лучшими в мире, мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало, это стало минусом для нас. Мы хотели выиграть все, мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым, это не похоже на готовку торта по рецепту», — сказал Неймар в видео на YouTube-канале Caz-TV.

Неймара, Месси и Мбаппе вместе два года играли за «ПСЖ». За это время парижане не смогли выиграть Лигу чемпионов.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
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