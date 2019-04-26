Нападающий "ПСЖ" Неймар в интервью FOX Sports Brazil выразил желание когда-нибудь поиграть вместе с форвардом "Челси" Эденом Азаром.

– Я хотел бы однажды сыграть с Азаром, Думаю, что он разноплановый футболист, а стиль его игры похож на мой. Вместе мы бы наделали много шума, – скзаал Неймар.

Неймар выступал за "Барселону" c 2013 по 2017 гг. В августе 2017 года бразилец перешел в "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.

Азар с 2012 года принадлежит "Челси". Ранее ходили слухи, что 28-летний бельгиец может перейти в "Реал" в ближайшее летнее трансферное окно.

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