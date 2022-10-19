Неймар считает, что Винисиус заслуживает быть в тройке «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслужил «Золотой мяч». Также он добавил, что его соотечественник Винисиус Жуниор должен быть в тройке.

«Бензема, ты заслужил это. А вот Вини — восьмой, это непостижимо. Он должен быть минимум в тройке», — написал Неймар в Twitter.

34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.