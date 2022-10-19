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Сегодня, 04:12

Толиссо получил травму и пропустит чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Корентен Толиссо.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (2:3). Об этом игрок сообщил на своей странице в Twitter.

«К сожалению, я снова получил травму. Но я не опускаю руки и никогда не сдаюсь. Это суровый закон спорта! Я буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее и снова быть готовым на 100 процентов!» — написал Толиссо.

28-летний француз повредил бедро и покинул поле со слезами на глазах. У игрока выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, из-за чего он пропустит несколько месяцев, в том числе чемпионат мира-2022. Сборная Франции является действующим победителем мирового первенства.

Минувшим летом Толиссо стал свободным агентом после пяти лет в «Баварии» и вернулся во Францию, подписав контракт с «Лионом», воспитанником которого является.

Корантен Толиссо
Футбол
ФК Лион
0
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 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
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 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
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 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
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 Лион 11 4 2 5 19-15 14
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 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
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 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
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 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
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 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
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 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
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 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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Клермон Фут – Брест
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Реймс – Осер
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23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
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