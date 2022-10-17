Бывший арбитр Хусаинов назвал антифутбольными действиями удаление Жиго после фола на Неймаре

Бывший арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на удаление защитника «Марселя» Самуэля Жиго в матче против «ПСЖ» (1:0) в 11-м туре лиги 1. Игра прошла 16 октября в Париже.

«Контакта как такового у Жиго с Неймаром не было. Судья находился в идеальной позиции. Но в правилах написано, что даже за попытку применить антифутбольные действия нужно удалять с поля. Жиго совершал антифутбольные действия. Неважно, был контакт или не был. Хорошо, что обошлось без травмы. Так что судья справедливо удалил Жиго, это были агрессивные действия», — сказал Хусаинов «СЭ».

Бывший защитник «Спартака» Жиго был удален на 72-й минуте встречи «Марселя» с «ПСЖ» после жесткого подката на нападающем парижан Неймаре.