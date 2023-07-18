18-летний защитник «ПСЖ» Битшиабу перешел в «Лейпциг»
Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
18-летний француз подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за «Лейпциг» под 5-м номером.
Битшиабу является воспитанником «ПСЖ». На его счету 19 матчей за основную команду парижан. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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