18-летний защитник «ПСЖ» Битшиабу перешел в «Лейпциг»

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Защитник «ПСЖ» Эль-Шадай Битшиабу продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

18-летний француз подписал контракт до 2028 года. Он будет выступать за «Лейпциг» под 5-м номером.

Битшиабу является воспитанником «ПСЖ». На его счету 19 матчей за основную команду парижан. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.