Неймар и его девушка ждут ребенка
Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Бруна Бьянкарди сообщила, что ждет ребенка.
«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твой приезд, и знание того, что ты здесь делает наши дни намного счастливее. Ты приедешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, тетушками и дядюшками, которые уже так любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» — написала Бруна в социальной сети.
Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Впервые вместе они появились на публике зимой 2022-го.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|
2
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
3
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|
5
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|
6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|31
|3
|5
|23
|24-66
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|- : -
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|- : -
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|- : -
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|23.04
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2
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