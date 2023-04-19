Неймар и его девушка ждут ребенка

Девушка нападающего «ПСЖ» Неймара Бруна Бьянкарди сообщила, что ждет ребенка.

«Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твой приезд, и знание того, что ты здесь делает наши дни намного счастливее. Ты приедешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой и дедушкой, тетушками и дядюшками, которые уже так любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы тебя ждем!» — написала Бруна в социальной сети.

Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Впервые вместе они появились на публике зимой 2022-го.