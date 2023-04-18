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Сегодня, 23:06

Камоцци объяснил, почему не стоит сравнивать Головина и Миранчука

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о сравнениях полузащитника «Монако» Александра Головина и полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Головин и Миранчук — два отличных российских игрока. Глупо спорить, кто из них лучше. Это два игрока с похожими характеристиками, но с разным стилем игры.

Миранчук проводит хороший сезон в «Торино», Головин — в «Монако». Вам стоит гордиться своими футболистами, а не сравнивать их", — цитирует Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Головин провел 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. В активе Миранчука 4 забитых мяча и 6 ассистов в 25 матчах за «Торино».

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-glupo-sravnivat-golovina-i-miranchuka-vam-stoit-gorditsya-svoimi-futbolistami-244379/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Монако
ФК Торино
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
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21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
22.04 18:00
Осер – Лилль
 - : -
22.04 22:00
Ланс – Монако
 - : -
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
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Нант – Труа
 - : -
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Ницца – Клермон Фут
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Александр Ляказетт

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Лион

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Марсель

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Эммануэль Агбаду

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