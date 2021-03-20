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Неймар близок к продлению контракта с «ПСЖ»

09:37
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к продлению контракта с парижским клубом, сообщает le10sport.

По информации источника, стороны близки к соглашению. Сообщается, что 29-летний бразилец подпишет контракт до конца июня 2026 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://le10sport.com/football/mercato/exclu-mercato-psg-neymar-2026-ca-avance-542105

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