Неймар близок к продлению контракта с «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к продлению контракта с парижским клубом, сообщает le10sport.
По информации источника, стороны близки к соглашению. Сообщается, что 29-летний бразилец подпишет контракт до конца июня 2026 года.
Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://le10sport.com/football/mercato/exclu-mercato-psg-neymar-2026-ca-avance-542105
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю