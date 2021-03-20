На стадионе Stade de France откроют центр вакцинации
На базе стадиона Stade de France создадут крупнейший во Франции центр вакцинации от коронавируса, информирует Le Parisien. Он должен начать работу уже в начале апреля.
В центре будут вакцинироваться жители департамента Сена-Сен-Денина, который расположен на севере центральной части Франции. Хотя там смогут вакцинироваться и жители из других регионов страны.
В департаменте Сена-Сен-Дени на данный момент самые высокие темпы распространения коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 546 случаев заражения в неделю.
Напомним, что недавно центр вакцинации был открыта на стадионе «Велодром» в Марселе. Под него выделены подтрибунные помещения.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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