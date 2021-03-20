На стадионе Stade de France откроют центр вакцинации

На базе стадиона Stade de France создадут крупнейший во Франции центр вакцинации от коронавируса, информирует Le Parisien. Он должен начать работу уже в начале апреля.

В центре будут вакцинироваться жители департамента Сена-Сен-Денина, который расположен на севере центральной части Франции. Хотя там смогут вакцинироваться и жители из других регионов страны.

В департаменте Сена-Сен-Дени на данный момент самые высокие темпы распространения коронавируса. На 100 тысяч населения приходится 546 случаев заражения в неделю.

Напомним, что недавно центр вакцинации был открыта на стадионе «Велодром» в Марселе. Под него выделены подтрибунные помещения.