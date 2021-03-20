Депай недоволен, что игроков из Франции не отпускают на матчи сборных

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не доволен запретом ПФЛ на покидание Европейского союза игроками лиги 1 и лиги 2 во время международного перерыва в чемпионатах. Запрет связан с тем, что после возвращения футболистам пришлось бы пребывать на карантине.

«Это очень странно. В Казахстане, где будет играть Франция, заболевших Covid больше, чем в некоторых африканских странах», — цитирует GFFN Депая.

Позже Депай написал в Twitter: «Правительство Франции, могу ли я присоединиться к национальной сборной в понедельник. Это было бы справедливо, поскольку вы делаете исключение для сборной Франции, которая тоже выезжает за пределы Европы, чтобы играть свои матчи».