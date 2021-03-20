Депай недоволен, что игроков из Франции не отпускают на матчи сборных
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай не доволен запретом ПФЛ на покидание Европейского союза игроками лиги 1 и лиги 2 во время международного перерыва в чемпионатах. Запрет связан с тем, что после возвращения футболистам пришлось бы пребывать на карантине.
«Это очень странно. В Казахстане, где будет играть Франция, заболевших Covid больше, чем в некоторых африканских странах», — цитирует GFFN Депая.
Позже Депай написал в Twitter: «Правительство Франции, могу ли я присоединиться к национальной сборной в понедельник. Это было бы справедливо, поскольку вы делаете исключение для сборной Франции, которая тоже выезжает за пределы Европы, чтобы играть свои матчи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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