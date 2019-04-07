Невероятный промах нападающего "ПСЖ". Разве это возможно?

Форвард "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" не смог забить гол с линии ворот. После первого тайма парижане проигрывают со счетом 1:2.
Пользователи в социальных сетях активно обсуждают этот момент:
"Лучший на все времена момент алкоголика Шупо-Мотинга".
"Как он это сделал?"
"Игра года в исполнении Шупо-Мотинга".
"Что он творит?"
Отметим, что в случае победы "ПСЖ" досрочно станет чемпионом лиги 1.
Все о чемпионате Франции – здесь
Wtf is Chupo-Moting doing here 😳😳😳 pic.twitter.com/lGbdJINBFh– Kev (@Kevslfc) 7 апреля 2019 г.
Загрузка...