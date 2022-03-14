Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны капитаном команды Маркиньосом

Между игроками «ПСЖ» возник новый конфликт. Часть футболистов предъявили претензии капитану команды Маркиньосу. Они считают, что бразилец «не обладает необходимыми лидерскими качествами», а также «не может сплотить команду вокруг себя», сообщает L'Equipe.

Не добавляет спокойствия команде и настроение главного тренера Маурисио Почеттино, который «крайне недоволен результатами команды» и «уже думает о том, чтобы покинуть клуб.

Напомним, ПСЖ проиграл «Реалу» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов и не смог выйти в четвертьфинал. По сообщению испанской газеты Marca, после ответного в раздевалке ПСЖ произошел конфликт между Неймаром и вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, которые обвиняли друг друга в пропущенных голах.