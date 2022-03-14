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Сегодня, 17:36

Экс-игрок сборной Франции Мику: «Как можно свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча?»

Жоан Мику разочарован поведением болельщиков во время матча между «ПСЖ» и «Бордо»
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Бывший игрок сборной Франции по футболу Жоан Мику выразил разочарование поведением болельщиков во время матча между «ПСЖ» и «Бордо» (3:0).

«Нет, действительно, как можно свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча? Это, правда, что-то невообразимое. Подобное можно увидеть только во Франции. Очень печально! Мы просто не заслуживаем такого. Думаю, что Месси уйдет летом из «ПСЖ» и будет прав», — написал Мику в Twitter.

Недовольство фанатов «ПСЖ» вызвано вылетом команды из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения со счетом 2:3 по сумме двух встреч от «Реала».

Ранее стало известно, что объединение фанатов Collectif Ultras Paris намерено продолжить протесты против руководства клуба.

Источник: https://twitter.com/jomicoud/status/1503124203805024264?s=20&t=p2U47VJCEe3kfaXCkDBpPg
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны капитаном команды Маркиньосом
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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