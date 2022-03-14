Экс-игрок сборной Франции Мику: «Как можно свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча?»

Жоан Мику разочарован поведением болельщиков во время матча между «ПСЖ» и «Бордо»

Бывший игрок сборной Франции по футболу Жоан Мику выразил разочарование поведением болельщиков во время матча между «ПСЖ» и «Бордо» (3:0).

«Нет, действительно, как можно свистеть каждый раз, когда Месси касается мяча? Это, правда, что-то невообразимое. Подобное можно увидеть только во Франции. Очень печально! Мы просто не заслуживаем такого. Думаю, что Месси уйдет летом из «ПСЖ» и будет прав», — написал Мику в Twitter.

Недовольство фанатов «ПСЖ» вызвано вылетом команды из розыгрыша Лиги чемпионов после поражения со счетом 2:3 по сумме двух встреч от «Реала».

Ранее стало известно, что объединение фанатов Collectif Ultras Paris намерено продолжить протесты против руководства клуба.