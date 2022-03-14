Фанаты «ПСЖ» намерены продолжить акции протестов против руководства клуба

Объединение фанатов Collectif Ultras Paris намерено продолжить протесты против руководства клуба, сообщает L'Equipe.

Ранее болельщики парижской команды выступили с критикой в адрес игроков, тренера и руководителей клуба.

Парижский клуб в прошедшем туре Лиги 1 выиграл у «Бордо» со счетом 3:0. При этом главные звезды команды — Лионель Месси и Неймар — были освистаны фанатами, которые были недовольны вылетом клуба из Лиги чемпионов.

Недавно троим представителям фанатской группировки CUP было запрещено посещать матчи «ПСЖ». Такое же наказание получили все участники другой фанатской фракции Ferveur Parisienne, после того как во время кубкового матча против «Лиона» участники движения спровоцировали беспорядки в толпе болельщиков.