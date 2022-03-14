Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:01

Фанаты «ПСЖ» намерены продолжить акции протестов против руководства клуба

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Объединение фанатов Collectif Ultras Paris намерено продолжить протесты против руководства клуба, сообщает L'Equipe.

Ранее болельщики парижской команды выступили с критикой в адрес игроков, тренера и руководителей клуба.

Парижский клуб в прошедшем туре Лиги 1 выиграл у «Бордо» со счетом 3:0. При этом главные звезды команды — Лионель Месси и Неймар — были освистаны фанатами, которые были недовольны вылетом клуба из Лиги чемпионов.

Недавно троим представителям фанатской группировки CUP было запрещено посещать матчи «ПСЖ». Такое же наказание получили все участники другой фанатской фракции Ferveur Parisienne, после того как во время кубкового матча против «Лиона» участники движения спровоцировали беспорядки в толпе болельщиков.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0

Читайте также

Гурцкая: «Сборная нужна, чтобы стимулировать игроков, даже для товарищеских матчей»
«Когда вы против меня, я буду побеждать». Медведев показал американцам средний палец и был жестко освистан
Защитник «Трактора» Карпухин: «Конечно, самая главная цель — Кубок Гагарина»
«С сексом у вас все в порядке». Известный хореограф — о номере Медведевой и Милохина
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симеоне является одним из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ»

Некоторые игроки «ПСЖ» недовольны капитаном команды Маркиньосом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 28 14 8 6 43-26 50
4
 Ренн 28 15 4 9 57-27 49
5
 Страсбур 28 13 8 7 50-32 47
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 28 11 9 8 40-37 41
9
 Монако 28 11 8 9 40-30 41
10
 Ланс 28 11 8 9 42-38 41
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Реймс 28 8 11 9 32-31 35
13
 Брест 28 9 8 11 36-42 35
14
 Анже 28 7 8 13 31-41 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 28 7 7 14 27-48 28
17
 Лорьян 28 6 9 13 24-43 27
18
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
19
 Метц 28 4 11 13 25-46 23
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 - : -
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
19.03 23:00
Нант – Лилль
 - : -
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 - : -
20.03 17:00
Анже – Брест
 - : -
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 - : -
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
20.03 17:00
Ренн – Метц
 - : -
20.03 19:05
Реймс – Лион
 - : -
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 24 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 23 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости