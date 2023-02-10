Головин приступил к переговорам о продлении контракта с «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вступил в переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает L'Equipe.

По данным источника, россиянин в скором времени продлит контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Переговоры продвигаются успешно и в скором времени стороны договорятся.