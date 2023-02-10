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Сегодня, 22:18

Головин приступил к переговорам о продлении контракта с «Монако»

Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин вступил в переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает L'Equipe.

По данным источника, россиянин в скором времени продлит контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Переговоры продвигаются успешно и в скором времени стороны договорятся.

26-летний россиянин провел за «Монако» в этом сезоне 30 матчей, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Его трансферная стоимость — 22 миллиона евро. Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Александр Головин
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 - : -
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