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Сегодня, 09:59

Месси ассистировал Мбаппе шесть раз — больше всех среди одноклубников в топ-5 лигах

Руслан Минаев
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился двумя голевыми передачами на форварда парижан Килиана Мбаппе в победном матче против «Аяччо» (3:0) в 12-м туре чемпионата Франции.

Таким образом, аргентинец довел количество результативных передач на Мбаппе до шести в этом сезоне. Больше Месси никто не ассистировал одноклубнику среди топ-5 европейских лиг.

После матча главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье назвал экстраординарной связку Месси-Мбаппе.

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25%

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20%

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Челси
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П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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35 тур
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38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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