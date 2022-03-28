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Сегодня, 10:10

Месси посетил театр в Аргентине. Нападающего под овации зрителей вывели на сцену

Нападающий «ПСЖ» Месси посетил театр в Аргентине
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил театр, сообщает Ole.

По информации источника, 34-летний аргентинец вечером 26 марта присутствовал в зрительном зале на премьере комедийного спектакля «Инмадурос» в Аргентине.

Отмечается, что о присутствии нападающего в зале сообщил актер Адриан Суар, игравший одну из главных ролей в спектакле. После этого Месси под овации зрителей вывели на сцену.

26 марта сборная Аргентина одержала победу над командой Венесуэлы (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В прошедшей встрече Месси отметился голом.

Источник: https://www.ole.com.ar/messi/lionel-messi-teatro-inmaduros_0_VgwlGyeHpB.html
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
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 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
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Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

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П
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Йохан Гастьен

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Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

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