Месси посетил театр в Аргентине. Нападающего под овации зрителей вывели на сцену

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси посетил театр, сообщает Ole.

По информации источника, 34-летний аргентинец вечером 26 марта присутствовал в зрительном зале на премьере комедийного спектакля «Инмадурос» в Аргентине.

Отмечается, что о присутствии нападающего в зале сообщил актер Адриан Суар, игравший одну из главных ролей в спектакле. После этого Месси под овации зрителей вывели на сцену.

26 марта сборная Аргентина одержала победу над командой Венесуэлы (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В прошедшей встрече Месси отметился голом.