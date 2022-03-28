Матюди: «Дуэт Мбаппе с Бензема почти не имеет аналогов. Мне вспоминается великая сборная Бразилии с Роналдо и Ривалдо»

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я видел, как молодого Мбаппе вызвали в сборную Франции, — приводит слова Матюиди Le Parisien. — Килиан уже обладал таким талантом, такой необыкновенной работоспособностью, что я представил, как он станет одним из лучших игроков в мире. Но я не думал, что он будет развиваться столь стремительно. У него исключительные достижения для 23-летнего«.

Также полузащитник сравнил дуэт Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема в сборной Франции с тандемом бывших форвардов национальной команды Бразилии Роналдо и Ривалдо.

«Дуэт Мбаппе с Бензема почти не имеет аналогов. Мне вспоминаются великая сборная Бразилии с Роналдо и Ривалдо», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.