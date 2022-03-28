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Матюди: «Дуэт Мбаппе с Бензема почти не имеет аналогов. Мне вспоминается великая сборная Бразилии с Роналдо и Ривалдо»

Матюиди сравнил дуэт Мбаппе и Бензема с тандемом Роналдо и Ривардо
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я видел, как молодого Мбаппе вызвали в сборную Франции, — приводит слова Матюиди Le Parisien. — Килиан уже обладал таким талантом, такой необыкновенной работоспособностью, что я представил, как он станет одним из лучших игроков в мире. Но я не думал, что он будет развиваться столь стремительно. У него исключительные достижения для 23-летнего«.

Также полузащитник сравнил дуэт Мбаппе и нападающего «Реала» Карима Бензема в сборной Франции с тандемом бывших форвардов национальной команды Бразилии Роналдо и Ривалдо.

«Дуэт Мбаппе с Бензема почти не имеет аналогов. Мне вспоминаются великая сборная Бразилии с Роналдо и Ривалдо», — сказал он.

В нынешнем сезоне 23-летний француз забил 26 мячей и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/equipe-de-france-huit-joueurs-formes-au-psg-chez-les-bleus-du-jamais-vu-27-03-2022-ZPMUDUJBPNC3TNU7KOVRRYVTT4.php
Блез Матюиди
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Роналдо
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
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Страсбур – Ланс
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

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Монпелье

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Бонфим Коста Сантос Данте

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