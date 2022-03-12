Леонардо покинет пост спортивного директора «ПСЖ» по завершении сезона

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет парижский клуб по завершении сезона, сообщает AS.

По информации источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи недоволен игрой некоторых игроков клуба, над трансферами которых работал Леонардо. Парижане усилили состав в межсезонье, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей — 2:3.

Отмечается, что на решение не продолжать сотрудничество с нынешним спортивным директором повлияла ситуация с контрактом нападающего Килиана Мбаппе.

Напомним, что летом истекает срок соглашения 23-летнего француза с парижанами, который вероятно бесплатно перейдет в «Реал».