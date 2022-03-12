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Сегодня, 08:48

Леонардо покинет пост спортивного директора «ПСЖ» по завершении сезона

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет клуб по завершении сезона
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо покинет парижский клуб по завершении сезона, сообщает AS.

По информации источника, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи недоволен игрой некоторых игроков клуба, над трансферами которых работал Леонардо. Парижане усилили состав в межсезонье, но вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» по сумме двух матчей — 2:3.

Отмечается, что на решение не продолжать сотрудничество с нынешним спортивным директором повлияла ситуация с контрактом нападающего Килиана Мбаппе.

Напомним, что летом истекает срок соглашения 23-летнего француза с парижанами, который вероятно бесплатно перейдет в «Реал».

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/11/internacional/1647030329_154107.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Чемпионат Франции, 28-й тур: «ПСЖ» против «Бордо», «Страсбур» — «Монако» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
17
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
Результаты / календарь
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38 тур
11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 - : -
12.03 23:00
Труа – Нант
 - : -
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 - : -
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
Гаэтан Лаборд

Гаэтан Лаборд

Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 22 1 7
Жером Эрго

Жером Эрго

Лорьян

 7 1 0
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