У Мбаппе есть список из 14 человек, которые должны покинуть «ПСЖ». Француз назвал это «фэйком»

Мбаппе назвал «фэйком» информацию о черном списке для руководства «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе предоставил руководству клуба список из 14 человек, от которых парижане должны избавиться, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Как сообщает Mundo Deportivo, в черный список вошли главный тренер Маурисио Почеттино, Неймар, Мауро Икарди, Юлиан Дракслер, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Левен Курзава, Данило Перейра, Пабло Сарабия (прошлый сезон провел в аренде в «Спортинге»), Хуан Бернат, Идрисса Гуйе, Колин Дагба и Серхио Рико.

Позже Мбаппе отреагировал на новость в своем Twitter, назвав ее «фэйком».

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард попросил руководство «ПСЖ» приобрести нападающего «Барселоны» Дембеле и полузащитника «Монако» Тчуамени.