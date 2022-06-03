Ди Мария не согласен с Мбаппе, что футбол в Европе развит лучше, чем в Америке

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария отреагировал на высказывания форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе по поводу уровня футбола в Европе и Южной Америке. На прошлой неделе француз заявил, что в Южной Америке футбол развит не так, как в Европе

«Было много разговоров из-за того, что сказал Мбаппе, но выиграв «Финалиссиму» мы еще раз показали, что играем на уровне с европейскими сборными», — цитирует Mundo Deportivo Ди Марию.

Напомним, Ди Мария и Мбаппе выступают за «ПСЖ». Аргентинец этим летом на правах свободного агента уйдет из клуба.