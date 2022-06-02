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Форвард «Арсенала» Ляказетт близок к возвращению в «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт близок к возвращению в «Лион», сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб уже согласовал контракт с 31-летним футболистом. Форвард покинет «Арсенал» на правах свободного агента этим летом. Официальное объявление о трансфере ожидается в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за «Арсенал».

Француз — воспитанник «Лиона». Форвард покинул команду в июле 2017 года и продолжил карьеру в «Арсенале».

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Transferts-alexandre-lacazette-revient-a-l-ol/1336491

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