Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в последнее время живет под колоссальным давлением, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний француз и его семья получают звонки от президента Франции Эммануэля Макрона, из Федерации футбола Франции, а также из Катара.

Отмечается, что нападающий опасается за свою семью, особенно за младшего брата Этана, который играет в академии парижского клуба и хочет дебютировать в основе «ПСЖ».

Несмотря на это, Мбаппе желает перейти в «Реал».

Также сообщается, что мадридский клуб готовит для нападающего презентацию на стадионе «Сантьяго Бернабеу», которая должна стать рекордной по посещаемости.

В нынешнем сезоне француз забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач в 44 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.