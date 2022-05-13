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Сегодня, 17:45

Доннарумма — о конкуренции с Навасом в следующем сезоне: «Такого не будет. «ПСЖ» сделает выбор»

Доннарумма рассказал о конкуренции с Навасом в следующем сезоне
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал конкуренцию с одноклубником Келором Навасом за место в стартовом составе.

«Это был нелегкий сезон, я знаю, что могу сделать больше. Я сыграл половину матчей и не смог выложиться на полную. Буду ли я соревноваться с Кейлором в следующем сезоне? Нет, такого не будет. Клуб сделает выбор. У меня прекрасные отношения с Кейлором, мы понимаем ситуацию, но ему будет тяжело», — цитирует Доннарумму AFP.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провел за «ПСЖ» 23 матча. 35-летний Навас отыграл в 25 встречах.

Ранее сообщалось, что костариканец намерен покинуть парижский клуб летом.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.

Джанлуиджи Доннарумма
Кейлор Навас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны «ПСЖ»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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38 тур
14.05 22:00
Бордо – Лорьян
 - : -
14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
14.05 22:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
14.05 22:00
Труа – Ланс
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 32 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 30 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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