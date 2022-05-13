Доннарумма рассказал о конкуренции с Навасом в следующем сезоне

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал конкуренцию с одноклубником Келором Навасом за место в стартовом составе.

«Это был нелегкий сезон, я знаю, что могу сделать больше. Я сыграл половину матчей и не смог выложиться на полную. Буду ли я соревноваться с Кейлором в следующем сезоне? Нет, такого не будет. Клуб сделает выбор. У меня прекрасные отношения с Кейлором, мы понимаем ситуацию, но ему будет тяжело», — цитирует Доннарумму AFP.

В текущем сезоне 23-летний итальянец провел за «ПСЖ» 23 матча. 35-летний Навас отыграл в 25 встречах.

Ранее сообщалось, что костариканец намерен покинуть парижский клуб летом.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года.