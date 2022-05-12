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Сегодня, 17:25

Тренер «Марселя» надеется, что клуб сможет сохранить арендованного у «Арсенала» защитника Салиба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли выразил надежду на то, что клуб сохранит арендованного у «Арсенала» защитника Вильяма Салиба.

«Я надеюсь, что у нас есть возможность сохранить Вильяма, который хорошо знает нашу команду. Не знаю, зависит ли это от «Марселя», Салиба или «Арсенала». Не знаю, какие у нас есть возможности в этом случае», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Сампаоли.

«Марсель» арендовал Салиба у «Арсенала» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 50 матчей за французскую команду и не отличился результативными действиями. На счету футболиста 7 желтых карточек.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 24 миллиона евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Марсель
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1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
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38 тур
14.05 22:00
Бордо – Лорьян
 - : -
14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
14.05 22:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
14.05 22:00
Труа – Ланс
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 32 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 30 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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