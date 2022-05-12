Тренер «Марселя» надеется, что клуб сможет сохранить арендованного у «Арсенала» защитника Салиба

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли выразил надежду на то, что клуб сохранит арендованного у «Арсенала» защитника Вильяма Салиба.

«Я надеюсь, что у нас есть возможность сохранить Вильяма, который хорошо знает нашу команду. Не знаю, зависит ли это от «Марселя», Салиба или «Арсенала». Не знаю, какие у нас есть возможности в этом случае», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Сампаоли.

«Марсель» арендовал Салиба у «Арсенала» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 50 матчей за французскую команду и не отличился результативными действиями. На счету футболиста 7 желтых карточек.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 24 миллиона евро.