Нападающий Делор хочет покинуть «Ниццу» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Ниццы» Анди Делор хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает GFFN.

По информации источника, руководство клуба в прошлом сезоне обещало поднять игроку зарплату, но никаких переговоров по этому вопросу не было. Делор также расстроен уходом Кристофа Гальтье в «ПСЖ». 31-летний алжирец готов рассмотреть переход на правах аренды.

Делор выступает за «Ниццу» с лета 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Делор провел за «Ниццу» 16 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.