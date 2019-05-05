"Нант" одержал разгромную победу над "Дижоном" (3:0) в матче 35-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличился полузащитник Абдулай Туре, нападающий Калифа Кулибали и хавбек Валентен Ронжье.

"Нант" с 46 очками занимает 11-е место в турнирной таблице лиги 1. "Дижон" с 28 баллами располагается на предпоследней, 19-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

"Нант" – "Дижон" – 3:0 (0:0)

Голы: Туре, 51 (1:0). К.Кулибали, 74 – с пенальти (2:0). Ронжье, 80 (3:0).

"Нант": Дюпе, Фабиу да Силва, Паллуа, Диегу Карлос (Басила, 89), Лукас Лима, Лимбомб (Жиротто, 67), Туре, Ронжье, Мутуссами, Уорис (Боскилиа, 79), К.Кулибали.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Агерд, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Саммаритано, 79), Слити (Каба, 69), Жулиу Тавареш, Саид (Луаодис, 87).

Предупреждения: Агерд, 70. Амальфитано, 71.

Удаление: Агерд, 73.

Судья: Бастьен (Франция).

5 мая. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau".

В параллельной встрече "Тулуза" сыграла вничью с "Ренном" (2:2).

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

"Тулуза" – "Ренн" – 2:2 (1:1)

Голы: Ньянг, 35 (0:1). Дурмаз, 40 – с пенальти (1:1). Доссеви, 51 (2:1). Сарр, 58 – с пенальти (2:2).

"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Дурмаз, Сангаре, Сидибе (Босток, 46), Доссеви, Градель, Саного (Лейя Исека, 67).

"Ренн": Коубек, Да Силва, Траоре (Боэй, 77), Бенсебаини, Ниамси, Гренье, Юну (Буриго, 67), Леа Силики, Сарр, Камавинга (Юханссон, 90+2), Ньянг.

Предупреждения: Сидибе, 21. Гренье, 29. Саного, 30. Ньянг, 31. Сангаре, 42. Леа Силики, 90+3.

Судья: Делажо (Франция).5 мая. Тулуза. Стадион Муниципальный.

"Монпелье" и "Амьен" (1:1) также не выявили победителя в матче 35-го тура лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

"Монпелье" – "Амьен" – 1:1 (0:0)

Голы: Мендоса, 66 (0:1). Молле, 81 (1:1).

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго (Шкулетич, 87), Суарес (Лан, 53), Ле Таллек, Молле, Скири, Делор, Лаборд (Камара, 74).

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Аденон, Дибасси, Эль-Хаджам, Монкондюи, Блен (Бодмер, 90+1), Гнаоре, Тимит (Годдос, 86), Мендоса, Гирасси (Конате, 69).

Предупреждения: Гюртнер, 81. Дибасси, 90+2. Конгре, 90+8.

Судья: Тюаль (Франция).

5 мая. Монпелье. Стадион "La Mosson".

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