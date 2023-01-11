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«Лилль» не смог обыграть «Брест», «Тулуза» разгромила «Осер»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Брест» — «Лилль».
Фото AFP

«Брест» и «Лилль» сыграли вничью в матче 18-го тура лиги 1 — 0:0.

«Лилль» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в чемпионате. «Брест» остался на 17-й строчке — 14 очков.

«Нант» и «Лион» также не забили голов. «Нант» занимает 14-е место (18 очков), «Лион» — восьмой (25 очков).

«Тулуза» на выезде разгромила «Осер» — 5:0. Голы забили Фарес Шайби, Антони Руо, Бранко ван ден Бомен, Закария Абухляль и Тейс Даллинга.

«Тулуза» идет на 11-м месте, набрав 22 очка. «Осер» занимает 18-ю строчку (13 очков).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:0
Лилль
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:0
Лион
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 21:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:5
Тулуза

ФК Брест
ФК Лилль
ФК Лион
ФК Нант
ФК Осер
ФК Тулуза
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
11
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
12
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
15
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
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М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
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Эммануэль Агбаду

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 15 2 2
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Самюэль Жиго

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 11 1 2
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