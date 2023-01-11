Месси выйдет в старте «ПСЖ» в своем первом матче после ЧМ-2022

Нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже». Для 35-летнего аргентинца эта игра станет первой в 2023 году после выступления со сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарума — Мукиэле, Рамос, Маркиньос, Бернат — Витинья, Руис, Перейра — Месси, Экитике, Неймар.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками. «Анже» — 20-й с 4 баллами.

Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали ЧМ-2022. Форвард забил семь голов и сделал три результативные передачи за семь матчей на турнире.