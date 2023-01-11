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Сегодня, 22:29

Месси выйдет в старте «ПСЖ» в своем первом матче после ЧМ-2022

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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Анже». Для 35-летнего аргентинца эта игра станет первой в 2023 году после выступления со сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарума — Мукиэле, Рамос, Маркиньос, Бернат — Витинья, Руис, Перейра — Месси, Экитике, Неймар.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице лиги 1 с 44 очками. «Анже» — 20-й с 4 баллами.

Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали ЧМ-2022. Форвард забил семь голов и сделал три результативные передачи за семь матчей на турнире.

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Анже
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
11
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
12
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
15
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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