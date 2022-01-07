Набиль Бенталеб продолжит карьеру в «Анже»

Полузащитник Набиль Бенталеб подписал контракт с «Анже», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2025 года. Последним клубом Бенталеба был «Шальке», за который он выступал с августа 2016 года. Летом 2021 года 27-летний алжирец стал свободным агентом.

В сезоне-2020/21 Бенталеба сыграл в девяти матчах бундеслиги, но не отметился результативными действиями.