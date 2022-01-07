Во Франции утверждают, что Зидан летом возглавит «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан летом возглавит «ПСЖ», утверждает колумнист RMC Sport Даниэль Риоло. По его словам, французский специалист уже дал согласие.

«Вы хотите, чтобы я рассказал о Зидане в «Париже»? Ок. Самый поздний срок для Зизу в «ПСЖ» — июнь 2022 года. Не исключаю, что он будет там работать вместе с Мбаппе», — отметил Риоло.

Напомним, что именно Риоло первым сообщил о трансфере Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».

На данный момент французскую команду возглавляет Маурисио Почеттино. «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграю с «Реалом».

49-летний Зидан с «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов подряд, после чего покинул клуб. Однако в марте 2019 года французский специалист вернулся и на следющий сезон вновь сделал команду чемпионом Испании. В мае 2021 года Зидан ушел из «Реала».