Месси приступил к тренировкам на базе «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам на базе парижского клуба, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 34-летний аргентинец занимается отдельно от общей группы.

Сможет ли нападающий принять участие в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоится 9 января, неизвестно.

Ранее «ПСЖ» сообщил, что Месси сдал отрицательный тест на коронавирус. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 встречах за парижан.