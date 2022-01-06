Месси приступил к тренировкам на базе «ПСЖ»
20:55
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам на базе парижского клуба, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 34-летний аргентинец занимается отдельно от общей группы.
Сможет ли нападающий принять участие в матче 20-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоится 9 января, неизвестно.
Ранее «ПСЖ» сообщил, что Месси сдал отрицательный тест на коронавирус. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи в 16 встречах за парижан.
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-messi-s-est-entraine-a-part-a-trois-jours-du-choc-contre-l-ol_AV-202201060304.html
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю