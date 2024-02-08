«Гавр» проиграл «Страсбуру» в Кубке Франции. Кузяев получил красную карточку

«Страсбур» обыграл «Гавр» в матче 1/8 финала Кубка Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре.

Нападающий хозяев Дилан Баква на 21-й минуте открыл счет. Новичок «драконов» Андрей Айю сравнял счет, но эльзасцы еще до перерыва забили второй гол — отличился Эммануэль Эмега.

Во втором тайме команды сделали несколько замен. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев на 80-й минуте встречи получил красную карточку, после чего хозяева забили еще один мяч, автором которого стал Марвин Сенайя.

Соперник «Страсбура» по 1/4 финала определится после жеребьевки.