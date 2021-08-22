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«Монпелье» обыграл «Лорьян» в чемпионате Франции

17:55
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«Монпелье» обыграл «Лорьян» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В составе победителей отличились Тежи Саванье, Стефи Мавидиди и Анди Делор. Голкипер хозяев Димитри Берто отметился автоголом. «Лорьян» завершал встречу вдевятером, вторые желтые карточки получили Убулан Мендес и Жером Эрго.

«Бордо», «Страсбур» и «Метц» свои домашние встречи 3-го тура сыграли вничью.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Монпелье» — «Лорьян» — 3:1 (0:1)

Голы: Берто, 21 — в свои ворота (0:1). Саванье, 50 (1:1). Мавидиди, 58 (2:1). Делор, 83 (3:1).

«Монпелье»: Берто, Сако, Козза (Суке, 72), Самбия (Ристич, 72), Тулер, Ферри, Саванье, Шотар, Делор (Молле, 90), Лаборд, Мавидиди (Вахи, 79).

«Лорьян»: Нарди, Фонтен (Эрго, 78), Абержель, Ле Гофф, Игор Силва (Амель, 78), Ляпорт, Мендес, Лемуан (Монкондюи, 62), Ле Фе (Буагар, 62), Лорьенте, Моффи (Грбич, 62).

Предупреждения: Лемуан, 49. Монкондюи, 67. Мендес, 83. Эрго, 87.

Удаления: Мендес, 86. Эрго, 90+2.

Судья: Дешепи (Франция).

22 августа. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Бордо» — «Анже» — 1:1 (1:1)

Голы: Мара, 10 (1:0). Тома, 38 (1:1).

«Бордо»: Костиль, Косьельни (Мексер, 81), Кватенг, Мангаш, Менса, Пембеле (Уден, 63), Отавиу, Башич (Адли, 64), Сиссоко, Хван Уй Джо (Бриан, 90), Мара (Калу, 81).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани, Кабо, Фюльжини (Унаи, 80), Менди, Буфаль (Баокен, 64), Шо (Нинга, 80).

Предупреждения: Мангаш, 61. Кватенг, 74.

Судья: Гайуст (Франция).

22 августа. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Страсбур» — «Труа» — 1:1 (0:1)

Голы: Тугар, 19 (0:1). Томассон, 77 (1:1).

«Страсбур»: Селс, Каси, Перрен, Фила (Уорис, 63), Томассон, Прцич (Диалло, 63), Льенар, Сиссоко, Беллегард, Гамейро, Айорк.

«Труа»: Гальон, Жиродон, Сальмье, Эль-Хаджам (Шадли, 87), Бьянкон, Куаме, Шамбо (Домингес, 72), Рипар (Азамум, 68), Тардье, Тугар (Лумека, 72), Бальде (Кухаревич, 87).

Предупреждения: Бьянкон, 35. Фила, 39. Перрен, 43. Уорис, 75.

Судья: Бризар (Франция).

22 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».

«Метц» — «Реймс» — 1:1 (1:1)

Голы: Мунетси, 7 (0:1). Майга, 14 (1:1).

«Метц»: Укиджа, Юдоль, Сентонз, Бронн, Куяте, Пажо (Траоре, 79), Майга, Сарр, Ньян, Сабали (Вагнер, 59), Гей (Яде, 59. Делен, 74).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон (Экитике, 79), Конан, Кафаро (Мбюкю, 46), Кассама (Шавалерен, 51), Мунетси, Кеббаль, Туре.

Предупреждения: Бронн, 31. Ньян, 35. Сарр, 36. Фокет, 41. Гравиллон, 60. Вагнер, 90+3.

Судья: Батта (Франция).

22 августа. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 1
Матч завершен

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55

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