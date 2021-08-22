«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в чемпионате Франции
«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:3.
У хозяев дублем отметился Мусса Дембеле. Еще один мяч в ворота соперника отправил Лукас Пакета.
В составе гостей голы забивал Эльбасан Рашани, который отличился дважды. Один мяч в свои ворота отправил защитник «Лиона» Синали Диоманде.
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
«Лион» — «Клермон Фут» — 3:3 (3:1)
Голы: Дембеле, 5 — с пенальти (1:0). Диоманде, 12 — в свои ворота (1:1). Дембеле, 21 (2:1). Лукас Пакета, 45+2 (3:1). Рашани, 80 (3:2). Рашани, 90+1 (3:3).
«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа (Густо, 73), Да Силва (Денайер, 83), Эмерсон, Диоманде, Ауар, Какере, Лукас Пакета (Кадевере, 73), Гимарайнс (Тиагу Мендес, 83), Дембеле, Токо-Экамби.
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Менди (Н`Симба, 78), Ожье, Зедадка, Бертомье (Кауи, 69), Доссу (Телль, 78), Гастьен, Аллевина (Рашани, 69), Иглесиас (Абдул Самед, 60), Байо.
Предупреждения: Гимарайнс, 30. Токо-Экамби, 45+3. Ожье, 52. Абдул Самед, 85.
Судья: Леонар.
22 августа. Лион. Стадион «Люмьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю