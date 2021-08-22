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«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в чемпионате Франции

15:55
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«Лион» и «Клермон Фут» сыграли вничью в матче 3-го тура чемпионата Франции — 3:3.

У хозяев дублем отметился Мусса Дембеле. Еще один мяч в ворота соперника отправил Лукас Пакета.

В составе гостей голы забивал Эльбасан Рашани, который отличился дважды. Один мяч в свои ворота отправил защитник «Лиона» Синали Диоманде.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Лион» — «Клермон Фут» — 3:3 (3:1)

Голы: Дембеле, 5 — с пенальти (1:0). Диоманде, 12 — в свои ворота (1:1). Дембеле, 21 (2:1). Лукас Пакета, 45+2 (3:1). Рашани, 80 (3:2). Рашани, 90+1 (3:3).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа (Густо, 73), Да Силва (Денайер, 83), Эмерсон, Диоманде, Ауар, Какере, Лукас Пакета (Кадевере, 73), Гимарайнс (Тиагу Мендес, 83), Дембеле, Токо-Экамби.

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Менди (Н`Симба, 78), Ожье, Зедадка, Бертомье (Кауи, 69), Доссу (Телль, 78), Гастьен, Аллевина (Рашани, 69), Иглесиас (Абдул Самед, 60), Байо.

Предупреждения: Гимарайнс, 30. Токо-Экамби, 45+3. Ожье, 52. Абдул Самед, 85.

Судья: Леонар.

22 августа. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Клермон Фут

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Локомотив 1
Краснодар 0
1-й тайм

Ф1 (0)

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1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
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Челси

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33%

1.79

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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