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«Лилль» в гостях обыграл «Мец»

9 апреля 2021, 23:52
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«Лилль» обыграл «Мец» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голами отметились Бурак Йылмаз и Зеки Челик

«Лилль» после 32 туров лиги 1 занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 баллов, «Мец» (42) располагается на 9 строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

32-й тур

«Метц» — «Лилль» — 0:2 (0:0)

Голы: Бурак Йылмаз, 60 (0:1). Зеки Челик, 89 (0:2).

Нереализованный пенальти: Лейя Исека, 17 (вратарь)

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль (Делен, 64), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга, Сарр, Лейя Исека, Булая, Гей (Яде, 64).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Шека, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Веа, 75), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Брадарич, 88).

Предупреждения: Жозе Фонти, 16. Бурак Йылмаз, 45+3. Куяте, 65. Сарр, 76.

Судья: Тюрпен (Франция).

9 апреля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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