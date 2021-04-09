«Лилль» в гостях обыграл «Мец»
«Лилль» обыграл «Мец» (2:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей голами отметились Бурак Йылмаз и Зеки Челик
«Лилль» после 32 туров лиги 1 занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 баллов, «Мец» (42) располагается на 9 строчке.
Чемпионат Франции. Лига 1
32-й тур
«Метц» — «Лилль» — 0:2 (0:0)
Голы: Бурак Йылмаз, 60 (0:1). Зеки Челик, 89 (0:2).
Нереализованный пенальти: Лейя Исека, 17 (вратарь)
«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль (Делен, 64), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга, Сарр, Лейя Исека, Булая, Гей (Яде, 64).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Шека, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Веа, 75), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Брадарич, 88).
Предупреждения: Жозе Фонти, 16. Бурак Йылмаз, 45+3. Куяте, 65. Сарр, 76.
Судья: Тюрпен (Франция).
9 апреля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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